ASSALTO FRUSTRADO DEIXA DOIS BANDIDOS MORTOS EM ALTAMIRA

De acordo com as primeiras informações, um empresário que havia acabado de sair de seu estabelecimento com uma quantia em dinheiro foi abordado por três criminosos que anunciaram o assalto. Para se defender o comerciante resolver jogar sua caminhonete contra os bandidos, que foram imprensados contra a parede de uma residência, na Avenida Acesso 04.

Um assalto frustrado na tarde desta terça-feira, 25, deixou dois bandidos mortos. O fato aconteceu por volta das 14h, no bairro Jardim Independente I, na cidade de Altamira, sudoeste do Pará.

