Fluminense bate River Plate na Argentina e avança na Libertadores

O Fluminense derrotou o River Plate por 3 a 1 na noite desta terça-feira, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, e conquistou a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O Tricolor, que precisava ganhar para não depender do duelo colombiano entre Junior e Santa Fe, fez os gols com Caio Paulista, Nenê e Yago. Assim terminou o Grupo D na liderança com 11 pontos, dois a mais que o River Plate.

Os argentinos só se classificaram porque o Junior não conseguiu marcar um único gol diante do Santa Fe. Os times empataram por 0 a 0. Assim o Junior, com sete pontos, vai se contentar com a Copa Sul-Americana. O Santa Fe ficou na lanterna com três pontos.

O Fluminense começou pressionando e por muito pouco não abriu o marcador aos dez minutos. Nenê cobrou escanteio e Nino cabeceou para fora, com muito perigo. O River Plate respondeu cinco minutos depois. Após chute cruzado de De La Cruz, Marcos Felipe deu rebote. Mas o goleiro voltou a salvar em complemento de Borré já dentro da área.

Melhor em campo, o Fluminense abriu o placar aos 22 minutos. Fred cruzou da direita e Caio Paulista escorou para o fundo da rede.

Com a desvantagem o River Plate tentou se expor mais e por muito pouco não empatou aos 25 minutos. Carrascal fez grande jogada individual pela direita, mas acabou chutando a bola na trave de Marcos Felipe.

Seguro em campo, o Fluminense ampliou aos 29 minutos. Após saída de jogo errada dos argentinos, Fred lançou Nenê. O meia chutou cruzado e a bola desviou na zaga antes de vencer o goleiro Armani.

O segundo gol do Fluminense tirou a estabilidade do River Plate, que passou a ser dominado de forma mais ampla. Tanto que por muito pouco o Fluminense não fez o terceiro gol nos acréscimos. Nenê cobrou falta na rede, mas pelo lado de fora.

Na volta para o segundo tempo o River Plate retornou mais forte e com três mudanças se tornou mais presente no ataque. Mas sem grande poder de penetração. Além disso, dava espaço aos contra-ataques do Fluminense. Em um deles, aos cinco minutos, Yago chutou de fora da área e acertou o travessão.

O Fluminense administrava bem a partida. A situação do River Plate se complicou ainda mais aos 21 minutos, quando Maidana foi expulso após agredir Caio Paulista. Mesmo com um a menos, o River ainda assustava, como em um chute de Álavrez aos 31 minutos. A bola raspou a trave.

O River Plate descontou aos quarenta minutos. Após cruzamento da direita, Girotti se antecipou à zaga e chutou para vencer Marcos Felipe. Mas o Fluminense garantiu a vaga nos acréscimos. Após contra-ataque, Yago recebeu na área e deslocou Armani para fazer o gol da classificação.

Agora o Fluminense volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor vai estrear no próximo sábado enfrentando o São Paulo. As duas equipes vão se enfrentar a partir das 21h(de Brasília), no Morumbi. O Tricolor não conquista o título desde 2012.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)

