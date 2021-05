TRAVESTI É ASSASSINADA EM ORLA NO PARÁ

(Foto:Reprodução) – A orla da cidade de Breves (Beira Rio) durante as madrugadas é vista como local de prostituição, venda e consumo de drogas.

Foi neste cenário que a travesti, conhecida popularmente como Ilás, foi morta à facadas. O crime aconteceu durante a madrugada deste dia 24 de maio, nossa equipe chegou ao local junto com a polícia militar, que logo obteve detalhes sobre o assassinato da travesti.

_“ Chegamos no local assim que recebemos a informação e constatamos que corpo era do Ilás, conhecido aqui da beirada, mas o que temos ainda é pouco. Vamos tentar falar com mais testemunhas para obter os detalhes que precisamos sobre o caso, mas até agora, não identificamos ninguém”_ Disse o sargento Costa I do 9º BPM.

A vítima já tinha passagem pela polícia por furto e tráfico de drogas, de acordo com informações de testemunhas, Ilás, pode ter sido morto por acerto de contas ou briga por drogas. Câmeras de segurança da área podem ajudar a polícia a encontrar quem matou a vítima. Até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso e o caso agora segue em investigação na polícia civil de Breves

Fonte: Marcos Onias / RBATV

