Ataque de hackers derruba sistemas e exclui dados da PF e PRF

Corporações foram atingidas por investida criminosa contra servidores do governo federal em 10 de dezembro. (Foto:Reprodução)

Um ataque cibernético derrubou o sistema interno da PF (Polícia Federal) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal). De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo R7, dados de policiais com dívida ativa com a União foram apagados durante a investida criminosa. As equipes de segurança do governo acreditam também que informações de condutores cadastrados em bancos de dados das corporações tenham sido excluídas.

As corporações foram atingidas no dia 10, em meio a ataques a diversos órgãos do governo que tiveram como alvo principal o Ministério da Saúde. De acordo com fontes policiais ouvidas pela reportagem, os sistemas permanecem fora do ar e os dados ainda não foram recuperados.

Por: Brasília | Renato Souza, do R7, em Brasília

20/12/2021 – 13h16

