Atenção beneficiário do Bolsa Família 2025, fique atento para o período de pesagem obrigatória – Prefeitura de Novo Progresso

Já está em vigor o período para a 1ª Pesagem do Programa Bolsa Família 2025, condição obrigatória para que as famílias cadastradas continuem a receber o benefício. A pesagem deve ser realizada na Unidade de Saúde de referência do beneficiário e o prazo é 31 de maio em Novo Progresso-PA.

A pesagem deve ser realizada na Unidade de Saúde de referência do beneficiário e o prazo é 30 de junho. Ela é obrigatória para as crianças menores de 7 anos, mulheres com idade entre 14 e 44 anos e gestantes.

Documentos necessários para a pesagem:

*Carteira de Vacinação.

*Cartão SUS

*Caderneta pré natal (gestantes)

*Comprovante de endereço

*Número do NIS

Importante: Para realizar a pesagem, é necessário estar com o Cadastro Único atualizado.

O cumprimento dessas condicionalidades é fundamental para a manutenção do benefício e também para garantir o acompanhamento adequado da saúde das famílias.

Para mais informações, procure o CRAS:

Endereço: R. Castelo Branco – Santa Luzia, Novo Progresso – PA, 68193-000

Horário de Atendimento:

Manhã: 07h30min às 10h30min

Tarde: 13h30min às 16h30min

