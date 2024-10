FAB intercepta aeronave que ameaçava o espaço aéreo nacional

A Defesa Aérea ordenou medidas progressivas, que não foram cumpridas pela aeronave. | Foto: Reprodução/PF

Após descumprir as determinações da defesa aérea, a aeronave realizou pouso forçado em área descampada ao sul da pista de Lábrea (AM).

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nesta terça-feira (22), uma aeronave modelo PA-28 Cherokee no município de Lábrea, no Amazonas. A aeronave, que entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro vinda do Peru, foi identificada pela rede de radares do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (SISDABRA).

O Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) coordenou a ação, mobilizando aeronaves de defesa A-29 Super Tucano e E-99, utilizadas para inteligência, vigilância e reconhecimento. A interceptação ocorreu às 10h50, quando as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA) foram executadas.

A Defesa Aérea ordenou medidas progressivas: reconhecimento à distância, mudança de rota e pouso obrigatório, além de tiros de aviso. A aeronave, sem plano de voo e sem responder às ordens, realizou um pouso forçado em uma área ao sul da pista de Lábrea, próximo à Rodovia Transamazônica.

No solo, o piloto incendiou a aeronave e fugiu. A Polícia Federal foi acionada para conduzir as investigações e as medidas de controle no local. O Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE, Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, destacou a importância do monitoramento e da prontidão das equipes envolvidas, afirmando que essas ações contribuem para impedir o transporte de drogas.

A operação faz parte da Operação Ostium, vinculada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que visa combater crimes transfronteiriços em parceria com a FAB e Órgãos de Segurança Pública (OSP), conforme o Decreto nº 5.144 de 16 de julho de 2004.

