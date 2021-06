Atiradores usando “toucas ninjas” invadem quitinete para executar jovens

(Foto:Reprodução) – Um tiroteio por volta das 22h da quarta-feira (9), resultou na morte de um jovem e mais dois feridos, no bairro Guanabara, Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com testemunhas, dois indivíduos, usando ‘toucas ninjas’, chegaram à quitinete em uma motocicleta e efetuaram os tiros nos jovens.

O jovem identificado como Mateus Valente Corrêa, 20 anos, foi executado com vários disparos de arma de fogo, no interior da quitinete. José Tiago Coelho da Silva, 29 anos e Douglas de Sousa Valente, de 24 anos, foram baleados.

As vítimas moravam no mesmo imóvel e Mateus Valente teria envolvimento com o tráfico de drogas. OS atiradores após a execução fugiram do local de crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as vítimas que sobreviveram ao atentado foram conduzidas para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

O Departamento de Homicídios da 20ª Seccional Urbana investiga o caso

Por:RG15/O Impacto com informações Debate Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...