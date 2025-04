(Fotos>Reprodução/Rede Social) – PL de Novo Progresso e MDB do Barbalho que é Lula no PÁ agora são aliados, com o patrocínio de Wescley Tomaz.

O Governador Helder Barbalho(MDB), principal apoiador do PT de Lula e o PL de Novo Progresso (Partido do Ex-Presidente Jair Bolsonaro) agora são aliados.

O Deputado Wescley Tomaz (AVANTE), já havia anunciado anteriormente com as lideranças do PL de Novo Progresso o encontro com Governador Helder Barbalho que novidades viriam. O Jornal Folha do Progresso em matéria exclusiva publicou o possível acordo em troca de cargos que esta semana vieram à tona com a nomeação do presidente do partido Aldo da Silva Costa Junior, para o Cargo de Secretário Geral do Governo no Sudoeste do Pará. Aldo assume a vaga do ex-deputado Hilton Aguiar que assumiu a presidência da CPH (Companhia dos Portos e Hidrovias do Estado do Pará).

Ainda conforme apurado outros cargos de confiança serão em breve nomeados com apontação do Deputado Wescley.

Leia mais: Acabou a Direita em Novo Progresso-PÁ?

O anunciou pegou de surpresa aliados que comentam nas redes.

Em público, no caso representada pelas siglas PT e PL costumam se apresentar em polos diametralmente opostos, à esquerda e à direita. Com frequência, colidem em embates de retórica raivosa nos debates em redes e no plenário da Câmara. A quem diga eu um dos objetivos do acordo aparentemente, não é coerente com os anseios de um partido para fazer base ao governo de Helder Barbalho, a oposição, ou ainda dos dois no jogo que se inicia para a disputa eleitoral de 2026.

Clique AQUI e assista ao vídeo do deputado falando que Novo Progresso é a cidade mais Bolsonarista do Brasil

Veja abaixo a publicação no Instagram anunciando o caminho da articulação pelo Deputado Estadual Wescley Tomaz em Belém.

29/04/2025

