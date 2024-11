Carga de 237 toneladas de minério de cobre é apreendida no porto de Barcarena, no Pará

Minério apreendido em Barcarena — Foto: Divulgação

Segundo a Receita Federal, carga é avaliada em R$ 1,7 milhão e estava sendo transportada para a China.

Em Barcarena, nordeste do Pará, foram interceptadas 237 toneladas de minério de cobre avaliadas em, aproximadamente, R$ 1,7 milhão, com destino à China. Segundo a Receita Federal, essa é a 20ª apreensão do ano no Porto de Vila do Conde.

A constatação de inconsistências nos documentos fiscais, como o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (Dacte) e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) levantaram suspeitas, já que a maior parte desses registros foi emitida após a chegada do material em Barcarena.

Essa conduta atípica levantou suspeitas sobre a legalidade da transação, apontando uma provável tentativa de camuflagem da real operação.

Após análise dos documentos, também se constatou a ausência de comprovação de recursos financeiros lícitos para a execução da transação, assim como apurou-se indícios de crimes como falsidade ideológica, usurpação de recursos minerais, crimes ambientais e “lavagem” de dinheiro.

A Receita Federal vai encaminhar representação ao Ministério Público Federal para dar prosseguimento às investigações e garantir a devida responsabilização nas esferas civil e penal.

