Ativo Moeda é apresentado em evento em Manaus

(Foto>Divulgação) – Devido a concentração de pessoas e empresas na região sudeste do país, mesmo com a zona franca de Manaus e isenções tributárias governamentais, os pequenos e médios empresários sentem dificuldade de sustentar seus negócios no norte do Brasil mesmo com a necessidade de seus produtos. Competir com os grandes se torna uma tarefa cruel e pouco lucrativa.

Por conta disso, o desafio que ronda a contabilidade dessas empresas é, na maioria das vezes, o de honrar seus compromissos e ainda ter lucro, se mostrando viável. Entretanto, as possibilidades são menores em cidades e estados com menos população.

Ao contrário do que se pensa ser comum em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, capitais como Manaus apresentam exatamente esses problemas em suas empresas. Apesar do alto fluxo de pessoas, até por sua importância regional, política e turística, os manauaras precisam fechar suas contas da melhor forma possível, tentando evitar futuras dificuldades.

Porém, uma das formas de se evitar fechar o mês fazendo contas, é utilizando os caminhos possíveis por lei, aproveitando os descontos disponíveis em impostos, gerando espaço para lucros e de forma totalmente legal.

Pensando nisso, a Monetali realizou um evento que contou com 12 empresários da capital amazonense para apresentar uma das estratégias possíveis para enfrentar esse problema. Com um dos principais produtos que o grupo oferece, o Ativo Moeda, as contabilidades dessas empresas poderiam contar com ajuda para aliviar seus gastos.

O Ativo Moeda baseia-se em adquirir créditos judiciais com trânsito em julgado, permitindo transferência a terceiros e/ou habilitação direta na Receita Federal. Uma vez que a empresa se torna a nova proprietária legal, é possível usar o saldo legalmente, de forma clara e transparente, para pagamento de impostos mensais.

Como explica Ronison Leal, CEO da Monetali, “A operação completa leva até 90 dias para estar disponível, mas temos tido êxito em menos tempo que isso”. Sua viabilidade é respaldada pelo Código Civil, que autoriza a cessão onerosa de créditos, desde que a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor não se oponham.

No almoço,foram compartilhados casos de grandes empresas de Manaus usando o Ativo Moeda como estratégia de negócio. Foi dito que uma delas planeja investir em um novo parque tecnológico, financiado via BNDES e pagando com a economia mensal nos impostos. “Nossa ideia é informar que o Ativo Moeda vai além de ser apenas uma opção, sendo uma estratégia complementar e essencial para empresários que buscam uma abordagem abrangente na gestão tributária, assegurando resiliência e otimizando a eficiência financeira em qualquer contexto político”, complementa Ronison.

Em um ambiente fiscal dinâmico, as estratégias de impostos tornaram-se vitais na gestão empresarial. Empresas proativas no planejamento tributário estratégico, explorando incentivos fiscais, utilizando tecnologia eficaz e mantendo padrões éticos, estão posicionadas para navegar com sucesso pelo complexo labirinto tributário. Isso garante crescimento sustentável e contribui para o bem-estar econômico geral.

Fonte: Tadeu Chainça e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/12/2023/14:28:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...