Atleta de Mato Grosso garante vaga na final do salto triplo nas Olimpíadas

(Foto:Reprodução)- Natural de Matupá (MT) e crescido em Peixoto de Azevedo (MT), Almir Júnior, confirmou, há pouco, uma vaga na final do salto triplo nas Olimpíadas de Paris, ao ficar em quinto lugar na semifinal, entre 32 participantes. A final está marcada para a próxima sexta-feira, às 14h13 .

Em sua primeira tentativa, Almir acabou queimando o salto e foi para a segunda chance e conseguiu alcançar uma boa marca, com 17,06 metros, o suficiente para se garantir na final. No terceiro salto, o atleta ariscou mais com objetivo de melhorar a posição, mas queimou o salto mais uma vez.

O mato-grossense já foi duas vezes finalista de campeonatos mundiais, medalhista de prata no Campeonato Mundial Indoor de 2022 e nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Conforme Só Notícias já informou, também hoje, o canoísta que nasceu em Guarantã do Norte, Vagner Souta, acabou eliminado nas quartas de final do K1 1000m da canoagem de velocidade.

Ontem, no futebol feminino, a seleção brasileira goleou a Espanha e vai disputar o Ouro. A mato-grossense Ana Vitória entrou no segundo tempo da partida.

