Atleta de Santarém é destaque no Campeonato Paulista de Futsal Feminino

Manu está em equipe de São Paulo, filial do Corinthians — Foto: Divulgação

Manu tem 14 anos e joga futsal desde os 7 anos. A atleta fazia parte do Projeto Show de Bola, antes de seguir para o futsal paulista

Uma atleta de Santarém, no oeste do Pará, tem se destacado no esporte paulista. Manu, de 14 anos, estreou no Campeonato Paulista de Futsal Feminino de Base.

Em Santarém a atleta atuava no Projeto Show de Bola e conseguiu ser aprovada na seleção da equipe S.C Corinthians Pta/Tiger. Manu estreou no domingo (27) e já entrou em quadra com o pé direito, marcando três gols na partida.

Manu morava no bairro Elcione Barbalho e estudava no colégio Madre Imaculada. A atleta joga futsal desde os 7 anos e inicou a trajetória no esporte na equipe do professor Edson, no Sindicato dos Rodoviários.

De acordo com o coordenador do Projeto Show de Bola, Adriano Mota, em 2023 Manu ingressou no Show de Bola onde foi campeã duas vezes em competições Sub-15 e duas vezes no Sub-17.

Durante a disputa do Campeonato Paraense de Futsal de Base Manu recebeu convites para integrar equipes paraenses, mas optou por ir para o Tiger, que é uma espécie de “filial” do Corinthians em São Paulo.

– É uma atleta que já vem há alguns anos se destacando nas competições de base e esse ano, Graças a Deus, ela está conseguindo se destacar também no futsal paulista. Ela é muito talentosa – contou Adriano.

Fonte: Dominique Cavaleiro, Redação do ge — Santarém, PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/16:07:45

