Doador voluntário comemora 62 anos de vida com centésima doação de sangue no Hemocentro

Eduardo Lima fazendo sinal de positivo com o filho Fabinho, comemorando 62 anos e a centésima doação no Hemocentro — Foto: Alcindo Lima / 94 FM

O local da dupla comemoração foi o Hemocentro Regional de Santarém.

Doador voluntário do Hemocentro Regional de Santarém, no oeste do Pará, Eduardo Lima, conhecido carinhosamente como “Fabião”, por causa do filho “Fabinho”, comemorou nesta terça (29) duas acontecimentos especiais: o aniversário de 62 anos de vida e a centésima doação de sangue.

E para celebrar a chegada de um novo ciclo e a marca de 100 doações voluntárias de sangue, Eduardo escolheu o Hemocentro Regional como cenário da sua festa. Quem esteve na unidade na manhã desta terça, saboreou vatapá feito pelo próprio Eduardo, salgadinhos e bolo, tudo preparado com muito carinho.

O doador não escondeu a emoção pela dupla comemoração. “É um privilégio completar 62 anos de vida, que foram vividos muito bem, e hoje também estou completando 100 doações de sangue. É uma felicidade enorme estar com saúde e nunca ter precisado doar porque alguém da minha família estava precisando. Todas as doações foram voluntárias. E eu quero convidar a todos que venham doar sangue, porque não tem nada melhor que saber que com esse simples gesto você está salvando vidas”, disse.

A assistente social do Hemocentro de Santarém, Rejane Dias, destacou que não é comum ter doadores com esse volume de doações, e que compromisso de Eduardo em salvar vidas é motivo de celebração.

“Nós que fazemos parte do setor de captação tanto da Fundação Hemopa quanto da Hemorede nacional, todos os hemocentros têm essa dificuldade. Então, quando nós temos um doador que dá o exemplo da doação, que é estender o braço e ajudar a salvar vidas, isso emociona a gente que está diariamente pedindo, solicitando a população, doação de sangue não se compra, não se vende, e até hoje a ciência não descobriu outro produto que substitua o sangue para salvar vidas”, pontuou Rejane.

Quem pode doar

Para poder doar sangue, é necessário que o doador esteja em boas condições de saúde, tenha entre 16 e 69 anos, pese mais de 50 kg e apresente um documento original com foto. Além disso, é preciso ter dormido bem nas últimas 24 horas e ter feito uma refeição leve antes da doação, evitando alimentos gordurosos.

Detalhes:

Idade: Entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsáveis legais. A primeira doação deve ser feita até os 60 anos.

Peso: Mais de 50 kg.

Condições de Saúde: Estar em boas condições de saúde e não ter doenças que impeçam a doação (como hepatites B e C, HIV, etc.).

Documento: Apresentar um documento original com foto (RG, CNH, passaporte, etc.).

Alimentação: Não estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos antes da doação.

Sono: Ter dormido bem nas últimas 24 horas.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/16:00:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...