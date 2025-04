Atleta paraense é vice-campeão brasileiro de Jiu-Jitsu

Felippe Praia, atleta paraense, conquista vice-campeonato no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025. | Foto: Ligiane Alencar

Felippe Praia, atleta paraense, conquista vice-campeonato no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025. Conheça sua trajetória e a importância da Castro Team.

O jiu-jitsu brasileiro tem crescido significativamente no Brasil, tornando-se um dos esportes individuais mais populares e difundidos no país. Estimativas apontam para um número expressivo de praticantes e estabelecimentos de ensino, e no Pará não seria direfente.

Um exemplo dessa crescente do esporte do Pará é o do paraense Felippe Praia Anselmo Duarte, de 32 anos, que conquistou no último sábado (26) o título de vice-campeão no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025, realizado em Barueri (SP). Faixa preta na categoria pesadíssimo, Felippe é um dos nomes mais consistentes da modalidade no estado e traz na bagagem uma trajetória sólida de conquistas.

Praticante de Jiu-Jitsu desde os 13 anos, Felippe construiu uma carreira repleta de títulos expressivos, como campeão estadual, lutou no mundial no World Pro em Abu Dhabi, além de medalhas em torneios internacionais da IBJJF. Atualmente, ele representa a Castro Team.

A Castro Team é reconhecida como a principal formadora de atletas de elite no Pará. A academia já revelou mais de 15 campeões brasileiros e, nos últimos anos, formou atletas campeões pan-americanos, brasileiros e mundiais, tanto em Abu Dhabi quanto na Califórnia. Em 2025, o time já soma títulos no Europeu, Pan-Americano e Brasileiro.

À frente da trajetória de Felippe está o treinador Alexandre Castro, responsável não apenas pela formação técnica, mas também pelo acompanhamento próximo e contínuo do atleta. Com uma vasta experiência no cenário nacional e internacional, Alexandre é considerado um dos grandes incentivadores do desenvolvimento do Jiu-Jitsu no Pará.

Felippe fez questão de destacar a importância do suporte do seu treinador na recente conquista. “Ter o Alexandre ao meu lado em cada etapa foi fundamental. O acompanhamento de perto, os ajustes técnicos e o incentivo nos momentos decisivos fizeram toda a diferença. Nossa vitória é fruto de um trabalho feito com muita dedicação e confiança”, afirmou o vice-campeão.

Com os olhos voltados para novos desafios, Felippe e Alexandre seguem focados nos próximos campeonatos internacionais, reforçando o nome do Pará no cenário mundial do Jiu-Jitsu.

