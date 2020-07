Ator e coreógrafo Victor Maia, do Caldeirão do Huck, apresenta o curso “Encarando uma Audição”

O ator e coreógrafo Victor Maia, do programa Caldeirão do Huck, ministra este mês o curso online “Encarando uma Audição”, aberto à participação de pessoas de todo o país. Victor Maia é contratado da rede Globo há oito anos e, além de coreógrafo do Caldeirão, tem atuação em produções de programas como Se Joga, Big Brother Brasil e Criança Esperança. Ele assina vários espetáculos de sucesso no país, como “60! Doc musical”, “70! Doc Musical” e “Meu Destino é ser Star”, pelos quais recebeu indicações como melhor coreógrafo, nas principais premiações do segmento no Brasil.

“Encarando uma Audição” é o curso de lançamento do In Cena Casa de Artes e Produções, escola de capacitação e aperfeiçoamento de artistas dos mais variados segmentos, com gerenciamento de carreiras e foco voltado à inserção no mercado de trabalho. Por conta da pandemia de Covid-19, a escola inicia com cursos online, ampliando a oportunidade de acesso das pessoas de qualquer região do Brasil, a profissionais renomados do país. Até o final do ano, a escola deverá também inaugurar espaço físico, com sede no Rio de Janeiro.

O curso “Encarando uma Audição” terá carga horária de 16 horas, realizado das 18h às 20h, começando no dia 28 de julho. Será todas as terças e quintas-feiras, pela plataforma zoom, encerrando em 20 de agosto. As inscrições podem ser feitas pelo email incenacda@gmail.com ou no número (21) 97124-1001.

Para Victor Maia, a expectativa é grande pela parceria nesse novo projeto. Segundo ele, os artistas brasileiros estão ganhando um espaço incrível para aprendizagem e troca de experiências. O coreógrafo ressalta que, nesse primeiro curso, ele irá trabalhar formas de preparação para as audições, através de atividades práticas. Além do conteúdo teórico, disse Victor, os participantes vão receber uma série de dicas de exercícios de preparação para audições de dança, canto e atuação. “A audição é sempre um momento muito temido na vida do artista, porque mexe com a estabilidade emocional. As pessoas estão colocando o seu trabalho à prova e precisam mostrar que são capazes, para quem está selecionando o elenco. Nesse curso, a ideia é desmistificar esse momento das audições e torná-lo mais prazeroso para o artista”, adianta.

Além da parceria no In Cena e os trabalhos que desenvolve no teatro, Victor aguarda o lançamento do seu primeiro longa metragem, “Quem Vai Ficar com Mário”, produzido pela Paris Filmes. No filme, ele atua ao lado de Nany People e Nando Brandão, além de dirigir os números musicais da produção.

Próximo curso – Depois de “Encarando uma Audição”, o próximo curso do In Cena será o workshop de dança “O Corpo Único”, no período de 05 a 07 de agosto, com a bailarina e coreógrafa Clara da Costa. Ela é graduada na Major Performance na SEAD – Academia de Dança Experimental de Salzburg, na Áustria. Clara estudou também na Tisch School of the Arts, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Já ministrou workshop para o Cirque de Soleil e participou de projetos e performances com coreógrafos internacionais.

Clara explica que o workshop tem como proposta realizar uma imersão na experiência do mover brincante. A ideia é que o participante entre em contato com o seu corpo e redescubra suas potências físicas e mentais. “Será um workshop totalmente prático, com ênfase na tridimensionalidade corporal, tônus, mobilidade articular, eixo de gravidade, peso do próprio corpo, resistência, uso do espaço e performatividade”, detalhou.

Empreendedorismo – O In Cena Casa de Artes e Produções reúne um time de profissionais com expertise em vários segmentos, tendo à frente, na coordenação das atividades, a cantora e atriz Marcella Bártholo (ex-The Voice Kids e destaque recente em vários espetáculos no Rio de Janeiro, como “Brilha La Luna”, “Fame”, “Peter Pan”, “Cartas para Gonzaguinha”, “Aconteceu de Acontecer Assim” e “Despertar da Primavera”), a relações públicas e especialista em eventos culturais Anne Cantanhede, o publicitário Yan Bártholo e o ator Pedro Campêlo.

Um dos diferenciais do projeto é o acolhimento ao artista, dando todo o suporte que necessita para inserção no mercado de trabalho e network para crescimento profissional. Outro diferencial são os professores, profissionais de referência no mercado e que estarão à frente dos cursos, workshops, oficinas e práticas de montagem. Além da formação de profissionais, o In Cena também atuará com a montagem de espetáculos e produções audiovisuais

