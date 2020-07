Covid-19 – Nas últimas 24 horas, surgiram 22 novas confirmações da doença em Novo Progresso

Novo Progresso registra 543 casos de Covid-19 e 3 mortes pela doença

A Secretaria Municípal de Saúde , divulgou boletim com registro de 3 mortes por Covid-19 e 543 casos da doença até esta terça-feira (07/07), em Novo Progresso.

A morte mais recente envolve um homem residente de Novo Progresso, que estava em tratamento em Cuiabá no Mato Grosso. Ele foi diagnosticado em Novo Progresso com a doença, e foi transferido a pedido da família para Mato Grosso. Ele tinha Hipertensão e Diabetes.Leia mais:Morador de Novo Progresso morre vitima de Covid-19 no Mato Grosso

*Nas últimas 24 horas, surgiram 22 novas confirmações no Municipio.



Dos 543 casos confirmados da Covid-19 em Novo Progresso, 46 estão em isolamento domiciliar , 17 internados e 480 curados.

Leia também:Bairro Jardim Planalto e Comunidade de Alvorada da Amazônia concentram maior número de casos de Covid-19 em Novo Progresso.

Veja Boletim do dia 07 de Julho de 2020.

