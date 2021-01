Avião com 4 ocupantes faz pouso forçado em aeródromo de Mato Grosso; assista

Um avião Neiva, modelo EMB-810D fez, há pouco, um pouso forçado no aeródromo municipal, localizado nas proximidades do bairro Europa, em Canarana (648 quilômetros de Cuiabá, na região Araguaia). As informações foram confirmadas pela Polícia Militar, ao Só Notícias.

Quatro pessoas estavam na aeronave e não ficaram feridas. O avião ficou com parte da fuselagem danificada, além das hélices. Não foi confirmado de onde decolou e para qual cidade iria.

O vídeo que Só Notícias teve acesso mostra o momento que o piloto tentava pousar na pista que é de terra. Primeiro, ocorreu o impacto da hélice direita no solo, a aeronave ‘voa’ alguns metros, volta a atingir o solo e rodando. Hábil, o piloto consegue a última manobra, com o biomotor rodando na pista.

De acordo com Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave tem capacidade para transportar até seis passageiros, com peso máximo de 2,155 para decolagem. Já a situação de aeronavegabilidade normal com operação negada para táxi aéreo.

Uma das hipóteses a ser apurada seria suposta perda de controle no pouso.

Veja ao Vídeo:

Em instantes, mais detalhes

Por:Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação – atualizada às 17h50)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...