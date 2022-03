Vereador e secretária municipal são atacados a socos na Câmara Municipal de Salinópolis, no Pará

(Foto:Reprodução) – Audiência discutia desvios em recursos da educação.

Uma pancadaria marcou a quarta-feira (8) na sede da Câmara Municipal de Salinópolis, no nordeste do Pará. Um vereador e uma secretária municipal foram atacados a socos, durante audiência para discutir desvios em recursos da educação.

Imagens mostram que a casa legislativa estava lotava, quando de repente um homem de camisa azul invade o local e dá um soco no rosto de outro homem, que está na porta de entrada do plenário. O agressor é o ex-prefeito de Salinas, Paulo Henrique da Silva Gomes (PSDB). Ele atingi o presidente da Câmara, Eron Carvalho (Republicanos). (As informações são do g1 Pará — Belém)

Em outro vídeo, uma mulher aparece gravando a confusão e tem o celular levado por um homem de camisa branca. Ela avança sobre ele para tentar recuperar o aparelho e, em seguida, é atacada por outra mulher. A vítima recebe dois socos no rosto. Um homem de camisa verde consegue impedir a briga.

A mulher agredida é Cynthia Sena, secretaria de Administração da Prefeitura de Salinópolis. Ela registrou boletim de ocorrência na delegacia.

As cenas ocorrem pela manhã, durante abertura de audiência pública. A sessão foi pedida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública de Salinópolis.

O objetivo da audiência era pedir esclarecimentos sobre um suposto desvio de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que é destinado às escolas municipais e estaduais para investimentos na educação básica.

O prefeito da cidade, Kaká Sena (PL), publicou um vídeo nas redes sociais e fez críticas ao comportamento agressivo do ex-prefeito: “Ninguém ia te agredir.. O interesse é saber do dinheiro, dos R$28 milhões, eram esclarecimentos apenas”.

O presidente da Casa também se manifestou sobre o assunto. “Acho que toda a população de Salinópolis foi agredida nesta manhã. Já estamos tomando as providências quanto à invasão, agressão na Câmara Municipal”, anunciou Eron Carvalho.

Já o ex-prefeito de Salinópolis, Paulo Henrique Gomes declarou que foi à Câmara responder às acusações feitas e que, no local, as agressões e insultos começaram porque havia determinação de quem entrava e saia do prédio.

Ainda segundo o ex-prefeito, o pai foi xingado e aconteceu o que foi registrado nas gravações. Ele finalizou dizendo que houve excesso dos dois e ambos devem responder pelas consequências.

Jornal Folha do Progresso em 10/03/2022/08:49:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...