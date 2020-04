Avião que tinha como destino Itaituba cai em Manaus

Seis pessoas estavam a bordo da aeronave no momento do acidente(Foto:Reprodução)

Um avião de pequeno porte que tinha como destino o município de Itaituba, interior do Estado, caiu na manhã desta segunda-feira (27) em Manaus. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), seis pessoas estavam a bordo, entre elas uma mulher grávida e uma criança, e ficaram feridas. Nenhum óbito foi registrado.

O acidente aconteceu às 8h40. Segundo informações preliminares, a aeronave de prefixo PT-OBU não conseguiu decolar, passou direto da pista e caiu de um barranco no aeroclube de Manaus, localizado na avenida Prof. Nilton Lins.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para obter informações sobre a situação do avião a partir de informações sobre o Certificado de Aeronavegabilidade (CA) e a Inspeção Anual de Manutenção (IAM).

INVESTIGAÇÃO

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio de nota, que investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave em questão. A ação inicial, de acordo com a FAB, “é o começo do processo de investigação e possui o objetivo de coletar dados: fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos”. O objetivo da investigação é evitar que novos acidentes com as mesmas características ocorram e, segundo o órgão, “a necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes garante a liberdade de tempo para a investigação”.

Sobre o prazo para a conclusão da investigação, a FAB afirma que “a conclusão de qualquer investigação conduzida pelo CENIPA terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente”.

Fonte:Redação Integrada

