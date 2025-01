Aviões, granadas e fuzis: saiba mais sobre o império de Dona Maria, líder de facção baiana

Presa no Rio de Janeiro, “Dona Maria” tinha ligação com o PCC Crédito: Alberto Maraux/SSP-BA

Aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), Jasiane Teixeira é considerada a maior traficante de drogas e armas da Bahia

Apontada como a maior traficante de drogas e armas da Bahia, Jasiane Teixeira, mais conhecida como Dona Maria, ganhou repercussão nos últimos dias após ter sido presa na última sexta-feira (24). Natural de Vitória da Conquista, a criminosa carrega uma ficha criminal repleta de acusações de homicídios, roubos, corrupção de menores, falsidade ideológica e tráfico internacional de drogas. Aviões, granadas e fuzis integram o império de Dona Maria.

Jasiane já havia sido presa em 2008. Na ocasião, foi detida com o primeiro marido, Bruno de Jesus Camilo, o Pezão, sob suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um ano depois, a Justiça concedeu liberdade provisória. Pouco tempo depois de sair da cadeia, ela foi acusada de participar da execução de um agente penitenciário em Jequié, no sudoeste da Bahia. De acordo com a polícia, Jasiane matou outro bandido na cadeia a mando de seu marido.

Além disso, as investigações apontam que ela é sócia da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Em outubro do ano passado, a Polícia Civil de Vitória da Conquista interceptou um avião, um Cessna Aircraft, que transportava uma carga de cocaína pura operando sob o comando de Jasiane. A aeronave era usada para trazer drogas e armas da Bolívia, Venezuela, Colômbia e Peru.

Em 2019, uma das aeronaves utilizadas por Dona Maria foi apreendida pela polícia de Vitória da Conquista. Na ocasião, três homens foram presos, enquanto o avião foi leiloado por R$ 800 mil, em 2020. A informação é do jornal Metrópoles.

Fonte: Campo Formoso Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/12:54:40

