Chuvas intensas não dão trégua para o Brasil nos próximos dias: INMET emite alerta para 19 estados nesta quarta-feira

Foto: Reprodução | O canal de umidade continua ativo em grande parte do Brasil, nos últimos dias o sistema causou chuvas intensas e tempestades isoladas em toda a porção central do país. Ao longo da semana, o canal de umidade deve continuar atuando e provocará mais chuvas.

As características da estação chuvosa também vão continuar nos próximos dias, na Região Sul tempo firme nas áreas centrais e oeste, enquanto que no litoral o tempo fica mais instável e fechado. Nas outras regiões do Brasil, as chuvas com maior intensidade vão ocorrer ao final do dia principalmente sobre o centro-norte e sudeste.

Leste de Minas Gerais e área central do Espírito Santo poderão ter volumes acumulados de precipitação acima dos 200 milímetros até sexta-feira (10).

A seguir trazemos os alertas e a previsão do tempo com mais detalhes para a quarta (08), quinta(09) e sexta-feira (10).

Quarta-feira

A quarta-feira (08) se inicia com chuvas isoladas pelo Brasil, com potencial para chuvas intensas e tempestades no leste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. Chuvas de baixa intensidade e volume também vão ocorrer no leste e oeste do Mato Grosso, Goiás e Tocantins. A manhã de quarta-feira (08) na Bahia terá chuvas isoladas.

No período da tarde a instabilidade aumenta sobre boa parte do país e traz consigo chuvas intensas e tempestades isoladas. A capital paulista e o Vale do Paraíba poderão ser atingidos pelas chuvas volumosas e intensas. Além de São Paulo, outros estados deverão ficar atentos para possíveis transtornos: Rondônia e Amapá também estão na lista.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo para 19 estados e o Distrito Federal que estão sob risco de chuvas intensas com acumulados de até 50 mm/dia e ventos entre 40 e 60 km/h nesta quarta-feira.

Estados como: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Amapá, Amazonas, Acre e Rondônia deverão ficar atentos.

As áreas em laranja no mapa, destacam a severidade das chuvas esperadas para esta quarta-feira (09) com quantidade de até 60 mm/h e com acumulado diário que pode chegar aos 100 mm. Além da precipitação, há risco de fortes ventos nessas áreas podendo alcançar 100 km/h.

Quinta-feira

A quinta-feira (09) terá a presença de muita nebulosidade sobre o centro-norte e Nordeste do Brasil. O tempo fechado é consequência da presença do canal de umidade, que continua ativo, desde a Amazônia ao litoral do Espírito Santo. Sua atuação vai provocar chuvas intensas no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, Goiás, centro-sul do Mato Grosso. Na região Norte também são esperadas chuvas volumosas, principalmente no leste do Acre.

No sul do Brasil tempo firme na faixa oeste da região. Em algumas áreas são previstas chuvas isoladas, contudo em baixos volumes e de maneira rápida. Durante a manhã céu claro com poucas nuvens, já no período da tarde a nebulosidade aumenta. Na área litorânea, entre os estados de Santa Catarina e Paraná, o tempo deve ficar fechado o dia todo com pancadas de chuva a qualquer hora.

Sexta-feira

Na sexta-feira (10), o canal de umidade se encontra deslocado e atuando sobre os estados do Nordeste brasileiro. As chuvas mais intensas deverão ser registradas no leste e sul da Bahia, Piauí e Maranhão. Áreas do centro-norte do Brasil terá chuvas intensas e riscos de tempestades na tarde de sexta (10).

Com o deslocamento do canal de umidade e outras variáveis meteorológicas alguns estados nordestinos deverão registrar volumes consideráveis de chuva nos próximos dias: Piauí, Maranhão, sul do Ceará e leste da Bahia terão os maiores acumulados.

A persistência do canal de umidade sobre a região centro-norte e Sudeste do país faz com que o acumulado de precipitação, entre quarta (08) e sexta-feira (10), ultrapasse 200 milímetros no leste de Minas Gerais, norte do Espírito Santo e sul da Bahia que, com o solo já encharcado e o alto volume que há de vir, deverá ter atenção redobrada.

Fonte: CNN BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/11:02:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...