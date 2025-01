Barão das drogas é capturado em Londres após esposa postar fotos de férias na Europa

Foto: Reprodução | Barão das drogas Luis Manuel Picado Grijalba é preso em Londres após esposa postar fotos de férias. Ele era procurado pelos EUA por tráfico de cocaína.

Luis Manuel Picado Grijalba, conhecido como “Shock”, um notório barão das drogas, foi preso em 29 de dezembro do ano passado em um aeroporto de Londres, Inglaterra. A prisão ocorreu quando ele se preparava para retornar à Costa Rica, após uma viagem romântica pela Europa com sua esposa. O casal visitou destinos populares, como Paris, Roma e diversas praias do Mediterrâneo, durante a qual a esposa, Estefania McDonald Rodríguez, fez várias postagens em uma conta do Instagram agora excluída.

A situação de Grijalba tornou-se complicada quando as autoridades dos Estados Unidos, que o procuravam, utilizaram as postagens nas redes sociais para rastrear sua localização. Grijalba é acusado de liderar um esquema lucrativo de envio de cocaína de Limón, na Costa Rica, para os EUA. Embora nascido na Nicarágua, ele possui cidadania costarriquenha.

A prisão foi realizada após a DEA (Agência de Combate às Drogas dos EUA) conseguir um mandado internacional, aproveitando as informações coletadas através das redes sociais do casal. A decisão de viajar foi vista como uma quebra das regras comuns entre os magnatas do tráfico, que geralmente evitam deixar suas regiões de origem para não serem capturados.

Luis Manuel Picado Grijalba agora enfrenta a possibilidade de ser extraditado para os Estados Unidos, onde as autoridades o aguardam para responder às acusações relacionadas ao tráfico de drogas.

