Remo vence o Gavião, com direito a goleada em estreia no Parazão 2021

(Foto:Cristino Martins ) – O Remo venceu o Gavião Kyikatejê por 4 a 1 na partida que encerrou a primeira rodada do Campeonato Paraense, realizada na Baenão, na noite de segunda-feira.

Foi o retorno dos jogos noturnos no estádio azulino após oito anos. Os gols do Leão foram marcados por Wallace, Renan Gorne (2x) e Dioguinho. Thiago Bala descontou para o Gavião.

O próximo jogo do Remo será contra o Bragantino, na sexta-feira (5), às 15 horas, no Diogão, em Bragança. Já o Gavião encara o Carajá, às 16 horas de sábado (6), no Zinho Oliveira, em Marabá.Veja o jogo no lance a lance

JOGO

Com o time modificado, o Remo trocava passes e, em alguns momentos, errava, mas era quem mais tinha posse de bola. Só não fez o gol logo no início porque faltava capricho na finalização.Até que o Remo conseguiu ser perfeito na conclusão em um lance de bola parada. Na cobrança do escanteio, bola foi mandada para área. Fredson desviou de cabeça. Wallace dominou e finaliza para o gol, abrindo o placar no Baenão, aos 29 minutos do primeiro tempo.

Minutos depois, o Remo ampliou o marcador. Em velocidade pelo meio, Wallace mandou para Renan Gorne na área, que tocou na saída do goleiro fazer o segundo do Leão.E não parou por aí. O Leão ainda fez o terceiro. Wellington Silva cruzou para área, Renan Gorne cabeceou no canto. O goleiro Wrias espalmou e Dioguinho, livre de marcação, aproveitou para deixar o dele no Baenão.

Segundo tempoSe para o Remo foram necessários 29 minutos no primeiro tempo até abrir o placar, para o Gavião bastaram 45 segundos para descontar no Baenão. Thiago Bala foi lançado por trás da defesa do Remo, invadiu a área, driblou o goleiro Vinícius e mandou para dentro do gol, para desespero da zaga azulina.Só que a reação não veio e o Gavião viu o Remo aumentar o placar.

Em jogada ensaiada de escanteio, entre Wellington Silva e Dioguinho, a bola foi alçada para área e parou no pé de Renan Gorne, que só fez dar um toque para o gol. O quarto do Remo, segundo do centroavante na partida.O técnico Paulo Bonamigo fez algumas mudanças que continuaram a colocar o Remo para frente, só faltou aquela questão da eficiência no final.

Foi assim quando Ronald inverteu para Dioguinho, que recebeu na entrada da área. Ele cortou para o meio e chutou forte, mas a bola parou na trave.O Gavião até teve chance de diminuir a vantagem azulina, quando Warley errou o passe e Gabriel aproveitou.

Ele avançou, chutou cruzado, mas Vinícius fez boa defesa. E a partida terminou com a vitória do Remo no retorno aos jogos à noite no Baenão. Saldo de gol importante para a sequência da competição. VEJA O PÓS-JOGO:Ficha técnicaREMO X GAVIÃO KYIKATEJÊ1ª rodada do Campeonato ParaenseRemo: Vinícius; Wellington Silva (Thiago Ennes), Fredson, Rafael Jansen e Marlon; Jeferson Lima, Anderson Uchôa (Warley), Lailson (Ronald) e Dioguinho; Renan Gorne (PP) e Wallace (Thiago Miranda)Técnico: Paulo BonamigoGavião: Wrias (Gelson); Leandro, Max, Kaio, Dudu; Gabriel, Guilherme (Juninho), Belete (Thiago Bala), Kaká; Wilker (Ítalo) e Jhonatan (Tuloza)Técnico: Zeca GaviãoGol: Wallace (29’/1ºT), Renan Gorne (32’/1ºT; 9’/2ºT), Dioguinho (35’/1ºT) (Remo); Thiago Bala (45 segundos/ 2º T)Cartão Amarelo: PP (Remo); Kaká, Kaio, Gabriel (Gavião)Local: Estádio Banpará Baenão, Belém (PA)Árbitro: Gustavo Ramos Melo/CBFA1: Hélcio Araújo Neves/CBFA2: Bárbara Roberta Costa Loiola/FIFA4º: Nadílson Sousa dos Santos/FPF

Por:Andreia Espírito Santo

