FIFA decide antecipar abertura da Copa do Mundo

Jogo entre Catar e Equador abrirá o próximo Mundial |Foto: Divulgação / FIFA

Competição será aberta em um dia com os donos da casa em campo

A tradição da FIFA em abrir as Copas do Mundo com o país sede esteve ameaçada, mas um acordo promoveu ajustes no Mundial deste ano que será realizado no Oriente Médio.

Em reunião realizada nesta quinta-feira (11), a entidade máxima do futebol anunciou a antecipação da abertura da Copa do Mundo do Catar para um dia e ajustes na tabela original do torneio.

O duelo entre Catar X Equador foi antecipado do dia 21 para o dia 20 de novembro, um domingo, as 13h (Horário de Brasília). O jogo ainda terá a tradicional cerimônia de abertura da Copa como ocorre do formato tradicional.

Com isso, o outro duelo do grupo entre Senegal X Holanda também teve ajustes: a partida passou para as 13h (Horário de Brasília), do dia 21 de novembro. Anteriormente, a partida seria disputado as 7h.

DOL RUMO AO CATAR: Relembre os Mundiais de 66,70 e 74

O torneio começa no dia 20 de novembro e vai até 19 de dezembro com a final. (Com informações da Band).

Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...