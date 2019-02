Barra de ferro atinge veículo na BR-163 no MT -Motorista escapa!

Barra de ferro atinge veículo na BR-163 no MT

Um Veiculo foi atingido no para-brisas por uma barra de ferro enquanto trafegava na rodovia BR 163 no estado do Mato Grosso. (Foto Reprodução)

O vídeo foi postado no Grupo disponível na rede de WhatsApp do Jornal Folha do Progresso na tarde desta segunda -feira (07).

O Acidente aconteceu próximo ao municio de Lucas do Rio Verde. Uma barra de ferro caiu de um caminhão e atravessou o vidro do Fiat Strada e passou raspando o motorista.

O motorista não ficou ferido.

O acidente foi registrado por um amigo que seguia viagem em outro carro e estava atrás do veiculo atingido pela barra de ferro. No vídeo mostra o motorista bastante tenso com acidente, a barra de ferro atravessou os dois vidros do veiculo (Fiat Strada).

Por Redação Jornal Folha do Progresso

