Juliana Paes exibe bronzeado em viagem com marido

Atriz está nas Ilhas Maldivas com o marido Carlos Eduardo Baptista.

Juliana Paes está colocando o bronzeado em dia durante sua viagem para as Ilhas Maldivas. A atriz compartilhou um clique nas águas cristalinas do mar local e chamou atenção também por suas curvas.

De férias da TV desde o fim de A Força do Querer, ela tem aproveitado o tempo livre para se divertir com os filhos, Pedro e Antônio, e o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista.

A atriz, que ano passado foi uma das estrelas da novela das 9, vivendo a traficante Bibi Perigosa, filmou recentemente o longa Arigó. Gravado em Minas Gerais, o filme conta a vida de Zé Arigó, medium que dizia incorporar o espírito de um médico do exército alemão na Segunda Guerra Mundial chamado Dr. Fritz. Danton Mello dará vida ao médium que realizou cirurgias espitiruais por mais de 20 anos.

Em entrevista recente para QUEM, ela falou sobre a sua forma física aos 39 anos. Juliana garante que hoje tem o seu melhor corpo. “O tempo vai passando, as rugas chegam, a pele já não tem o mesmo tônus. Depois de engravidar duas vezes é complicado. Mas amadurece também o seu olhar para você mesma, que fica mais generosa e se perdoa mais. Estou com o corpo que quero. Sempre tive uma genética muito favorável. Mas nunca tinha sido tão disciplinada com exercícios. Faço de tudo um pouco: muay thai, exercícios funcionais, peso, TRX.”

Fonte:QUEM NEWS/Por Marina Bonini

