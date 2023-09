Bebê é salvo por Corpo de Bombeiros após engasgo; pais pediram socorro no pelotão

Homens do Corpo de Bombeiros salvam bebê de engasgo. Os bombeiros ressaltam a importância dos conhecimento básicos de primeiros socorros para a população. (Reprodução / Redes sociais.)

Um bebê de sete meses foi salvo por uma equipe do Corpo de Bombeiros, em Governador Valadares, Minas Gerais (MG). A equipe foi surpreendida pelos pais que chegavam carregando a criança, vítima de um engasgo. Confira!

Na noite da última quinta-feira, 14, homens do Corpo de Bombeiros que estavam no prédio do pelotão ouviram pedidos de socorro. Uma mãe e pai entravam com um bebê no colo, pedindo ajuda.

A criança estava sem respirar, por isso, os pais foram orientados a fazerem uma manobra de sucção; sugar a boca e o nariz para desobstruir as vias respiratórias. Após a manobra, o SAMU foi acionado, de acordo com informações do portal G1.

O bebê havia passado por um processo de traqueostomia e a hipótese é que tenha se engasgado com catarro. “Depois da primeira manobra de sucção, o bebê voltou a fazer o movimento respiratório, porém com muita dificuldade, pois já estava com a traqueostomia”, destacou o sargento.

“Esse tipo de ocorrência é rotineira no nosso trabalho; nossa gama de ocorrências é muito diversificada, porém toda vez que envolve vidas, é diferente; quando a vida é de uma criança é muito mais impactante para nós; e quando conseguimos fazer a diferença, aí, a gente percebe a importância de nossa profissão, a sensação que fizemos um trabalho eficiente e que fizemos a diferença para a vida da criança e dos pais”, disse.

Os bombeiros ressaltam a importância dos conhecimento básicos de primeiros socorros para a população.

Fonte: Emanuele Corrêa / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2023/09:42:17

