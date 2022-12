Comitiva do Sexto Comando Aéreo Regional, do Hospital da Força Aérea de Brasília, visita o Campo de Provas Brigadeiro Velloso,na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso

Comitiva do VI COMAR visita o Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) – (Fotos: Suboficial Nery/CECOMSAER)

Objetivo foi conhecer mais a fundo a Organização Militar da FAB, localizada na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, no Pará e as necessidades do efetivo

O Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) recebeu uma comitiva com 12 militares do Sexto Comando Aéreo Regional (VI COMAR), do Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB) e do Destacamento de Infraestrutura da Aeronáutica de Brasília (DTINFRA-BR).

Com o objetivo de conhecer mais a fundo o Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV) localizado na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, no Pará e as necessidades do efetivo, o Comandante do VI COMAR, Major-Brigadeiro do Ar Jefferson Cesar Darolt, esteve na unidade, acompanhado de mais 11 militares de áreas distintas, entre elas, saúde, engenharia e jurídica.

“O COMAR veio conhecer melhor a sua Unidade subordinada e ver as especificidades dessa importante Organização Militar da Força Aérea Brasileira (FAB). Quando visitamos a Unidade, conseguimos identificar e entender a real necessidade e as prioridades que devemos estabelecer como Comando Superior do CPBV”, explicou o Major-Brigadeiro Darolt.

No primeiro dia de visita, o Diretor do CPBV, Tenente-Coronel Aviador Rodrigo Gonçalves Stief apresentou a Unidade aos visitantes e fez algumas considerações a respeito das necessidades de melhorias do Campo, que desempenha importante papel na FAB.

“Hoje o Campo presta apoio às aeronaves, que estão em trânsito da região sudeste para a região norte, e também, para o treinamento, qualificação dos pilotos e aferição das capacidades das nossas aeronaves. Então, é uma Unidade de apoio, mas com um perfil muito operacional, porque ela contribui para o preparo dos pilotos e dá essa condição de poder reafirmar se estamos prontos ou não para quando precisarmos”, destacou o Tenente-Coronel Stief.

Durante os dois dias, a comitiva visitou os principais setores para uma avaliação das melhorias que poderão ser feitas na unidade.

Sobre o CPBV

O CPBV é a maior organização militar do Brasil, em extensão territorial, com uma área de mais de dois milhões de hectares, o que corresponde, aproximadamente, ao tamanho do estado de Sergipe. Além da missão de apoiar e treinar, outra responsabilidade atribuída ao CPBV é a preservação de sua área patrimonial que prevê a repressão contra invasões e consequentes ilícitos ambientais de toda ordem. Grilagem de terras, exploração ilegal de minérios e a extração criminosa de madeiras nobres são alguns exemplos.

