Belém (PA) se destaca como a única cidade brasileira entre os melhores destinos gastronômicos do mundo, segundo revista internacional

(Foto: Destinos/MTur) – A publicação da Lonely Planet afirma que “comer aqui (em Belém) é um ato político e cultural”, uma forma de celebrar a resistência e a riqueza dos povos amazônicos

Belém, capital do Pará, acaba de conquistar os holofotes do mundo com um sabor muito especial. A cidade foi eleita pela prestigiada revista “Lonely Planet”, referência global em guias de viagem, como uma das dez melhores cidades gastronômicas do mundo em 2025. A capital paraense foi a única cidade brasileira entre 15 selecionadas, conquistando a sétima posição. O reconhecimento internacional celebra a riqueza da culinária paraense, que combina tradição, biodiversidade amazônica e criatividade.

Localizada no coração da Amazônia, Belém é conhecida por transformar ingredientes nativos em verdadeiras experiências gastronômicas. Em suas feiras, mercados e restaurantes, é possível encontrar sabores únicos, como o tucupi, o jambu, o filhote, o pirarucu, o cupuaçu, a castanha-do-pará, além do famoso açaí, que na região é servido salgado e acompanhado de peixe frito ou camarão seco.

Um dos símbolos da cidade é o Mercado Ver-o-Peso, um dos maiores mercados a céu aberto da América Latina, onde ingredientes típicos ganham vida nas mãos de cozinheiros e cozinheiras que mantêm viva a tradição da culinária amazônica. É lá que se pode provar iguarias como maniçoba, pato no tucupi, além de sucos e doces feitos com frutas regionais.

“Belém já é reconhecida pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia desde 2015, um título que celebra a riqueza e a originalidade da nossa culinária. Esse reconhecimento internacional reforça o papel da cidade como referência mundial no turismo gastronômico e no desenvolvimento sustentável, promovendo inclusão social e valorizando a cultura local”, lembrou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Formada por uma rica herança da culinária indígena, a cozinha paraense valoriza o papel simbólico da comida em Belém. A publicação da Lonely Planet afirma que “comer aqui (em Belém) é um ato político e cultural”, uma forma de celebrar a resistência e a riqueza dos povos amazônicos. Todos esses sabores já ganham projeção internacional, liderados por chefs conceituados que misturam o saber tradicional com a alta gastronomia.

Simbolicamente, essa valorização da gastronomia paraense chega em um momento histórico para a cidade: em novembro deste ano Belém sediará a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A expectativa é que milhares de pessoas de todo o mundo desembarquem na capital paraense para debater o futuro do planeta – e também para viver a gastronomia local em sua forma mais autêntica.

Fonte: Fábio Marques e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2025/16:35:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...