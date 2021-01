Beleza Fashion Pará divulga vencedores da edição 2020 – (Foto>Crédito: Divulgação)

Com transmissão online, o concurso Beleza Fashion Pará, atualmente o maior evento de beleza jovem do Norte do Brasil, elegeu neste domingo, 10, em Belém, os vencedores da edição 2020.

“Em um ano atípico tivemos que nos reinventar para fazer o concurso e entender os valores que realmente importam, que são as pessoas e momentos. O concurso teve uma energia diferente, teve união, teve cumplicidade, foram momentos únicos e inesquecíveis. Agradeço a Deus e a todos os parceiros por esse privilégio, além das coordenadoras municipais, enfim, foi um trabalho em equipe para que tudo saísse lindo”, disse Élida Ferreira, coordenadora do concurso.

Na categoria “Miss Pará Juvenil Universe 2020”, a vencedora foi Maria Nadine; na versão “Miss Pará Pré Universe 2020”, a vencedora foi Ana Beatriz. O “Miss Teen Pará Universe” 2020 foi conquistado por Mayara Fernanda, já o “Miss Pará Américas Int. 2020” ficou com Márcia Jardiane, e no Miss Pará Plus Size 2020, a grande vencedora foi Tainá Gotardo. No masculino, José Júnior conquistou o título de “Príncipe Teen Pará 2020”, e Ramon Dias venceu no “Príncipe Pará Américas 2020”. Vejam Fotos clique AQUI

No palco, todos se apresentaram em um grandioso desfile, onde foi realizada a escolha dos vencedores da noite, que vão representar o Estado em concursos nacionais de beleza. Este ano, o certame de beleza teve como tema as “Riquezas do Pará”, para valorizar a cultura do Estado. A grande atração da noite foi a presença da Miss Teen Universo Eduarda Zanella, que participou do concurso e conversou com as candidatas.

Os candidatos chegaram em Belém na última sexta-feira, 8, onde realizaram diversas atividades como palestras, passeios por Belém, e ensaios fotográficos. Para realizar o concurso, a coordenação cumpriu os protocolos de segurança estabelecidos pela OMS contra a COVID-19 como o distanciamento de segurança, aferição da temperatura, uso de máscara e álcool gel. Toda a equipe e os candidatos do concurso também foram monitorados para a COVID-19. O evento foi transmitido pelas redes sociais do concurso e YouTube.

Com informações da assessoria

11 Jan 2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...