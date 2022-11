Bloqueios: terra na pista provoca acidente entre três carretas em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/11/2022/07:05:53

Trechos de rodovias federais e estaduais de Mato Grosso voltaram a ser interditados. Até o momento da publicação desta reportagem, nove bloqueios foram registrados, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O g1 não conseguiu contato com nenhum dos manifestantes sobre a motivação das novas interdições. Em outubro, quando as primeiras manifestações começaram, foram realizadas para questionar o resultado das eleições.

