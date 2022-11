Fogo destrói guincho e ambulância em base da concessionária da 163 em Lucas; funcionário relata ataque intencional-VÍDEO

Veículos da base do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) da concessionária que administra a rodovia, em Lucas do Rio Verde, foram danificados pelo fogo, esta noite. Um caminhão guincho e uma ambulância, que estavam no setor da garagem, foram destruídos. Os funcionários não ficaram feridos.

Alguns equipamentos, como rádio de comunicação, acabaram sendo danificados e gasolina foi jogada dentro da base (onde fica alojamento). Em vídeos divulgados, funcionários ficaram muito assustados, saíram da unidade e mostram os danos. Os relatos em vídeo, de um deles, é que o ataque teria sido provocado de forma intencional. Algumas pessoas chegaram, atearam fogo e fugiram. A polícia vai apurar relatos que teriam feitos disparos de arma de fogo na viatura de resgate.

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Dias Mesquita, informou que a empresa retirou os funcionários do trecho por segurança. “A concessionária, de antemão, abriu as praças de pedágio e rtirou todos os seus funcionários e veículos e colocaram nas bases que possuem segurança pública, exemplo em frente a delegacia. Vamos ter um segundo problema, que não é só a tentativa de depredação da concessionária, se der algum acidente vamos ver o que vamos fazer para atender pois o apoio deles a gente não temos”, disse.

A polícia faz buscas para tentar localizar os suspeitos.

A concessionária ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

