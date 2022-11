Piloto morre em queda de avião agrícola em MT

Homem morre após queda de avião agrícola — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Ele era o único tripulante na aeronave e ficou preso às ferragens; causas do acidente serão investigadas.

Um homem morreu, na tarde desta nesta sexta-feira (18), após um avião agrícola de pequeno porte cair, em Vera, a 486 km de Cuiabá. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele era o piloto da aeronave e único tripulante.

O piloto ficou preso às ferragens. A guarnição dos bombeiros foi até o local da queda, em meio a mata fechada.

A equipe conseguiu retirar a vítima das ferragens, mas ele já estava sem vida. A identidade do piloto não foi divulgada.

As causas do acidente serão investigadas para apontar possíveis circunstâncias e fatores que contribuíram para a queda.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para os procedimentos de perícia.

SEPULTAMENTO

O corpo de Roberto Candido de Souza, de 43 anos, foi transladado,para o município de Nova Aurora (554 quilômetros de Curitiba), no distrito de Palmitópolis, no Paraná, onde será velado e sepultado. De acordo com a funerária Bom Jesus, o translado foi aéreo pela empresa que trabalhava.

