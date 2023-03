Boliviano sobrevive 31 dias perdido na Amazônia comendo minhocas e insetos

Homem de 30 anos se perdeu enquanto caçava com amigos — Foto: REUTERS

Jhonattan Acosta, de 30 anos, se separou de seus quatro amigos enquanto caçava no norte da Bolívia.

Um homem boliviano contou como conseguiu sobreviver por 31 dias na selva amazônica depois de se perder.

Jhonattan Acosta, de 30 anos, se separou de seus quatro amigos enquanto caçava no norte da Bolívia.

Ele disse que bebia água da chuva coletada em seus sapatos e comia minhocas e insetos, enquanto se escondia de onças e queixadas, uma espécie de mamífero semelhante ao porco.

Acosta foi finalmente encontrado por um grupo de busca formado por moradores e amigos um mês depois de seu desaparecimento.

“É incrível, não acredito que as pessoas continuaram a busca por tanto tempo”, afirmou ele em meio às lágrimas.

“Comi minhocas, comi insetos, nem vão acreditar em tudo o que tive de fazer para sobreviver todo este tempo”, disse à emissora Unitel TV.

Jhonattan também comeu frutas silvestres semelhantes ao mamão, conhecidas localmente como gargateas.

“Agradeço muito a Deus, porque ele me deu uma nova vida.”

Seus familiares disseram que ainda estavam tentando entender como Acosta se perdeu e conseguiu se manter vivo, mas que fariam perguntas aos poucos, porque ele ainda está psicologicamente abalado após a experiência.

Jhonattan perdeu 17 kg, deslocou um tornozelo e ficou desidratado, mas ainda conseguia andar mancando, segundo os homens que o resgataram.

‘Achou que ia morrer’

“Meu irmão nos disse que quando deslocou o tornozelo no quarto dia, achou que ia morrer”, disse Horacio Acosta, irmão mais novo de Jhonattan ao jornal Página Siete, da Bolívia.

“Ele tinha apenas um cartucho na espingarda, e achava que ninguém mais o procuraria”, acrescentou.

Jhonattan não tinha facão nem lanterna quando se perdeu e teve que usar as botas para recolher água da chuva para beber.

Ele também disse a seus parentes que se deparou com animais selvagens, incluindo uma onça.

Seu irmão mais novo contou que Jhonattan usou seu último cartucho para afugentar um bando de queixadas.

Após 31 dias, ele avistou um grupo de busca a cerca de 300 metros de distância e mancou em direção a eles através de arbustos espinhosos, gritando para chamar a atenção.

Horacio Acosta disse que seu irmão foi encontrado por quatro moradores. “Um homem veio correndo para nos dizer que encontraram meu irmão. É um milagre.”

Segundo ele, Jhonattan decidiu desistir da caça para sempre.

“Ele vai tocar música para louvar a Deus. Ele prometeu isso a Deus, e acho que vai cumprir sua promessa”, disse Horacio sobre seu irmão, que toca violão.

Enquanto isso, a polícia afirmou que iria interrogar os quatro amigos do sobrevivente para entender como Jhonattan se separou deles.

