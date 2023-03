Morador denuncia emissão de Nota Fiscal no valor de R$ 32 mil para compra de carne para merenda em período de férias escolar em Castelo de Sonhos

Júnior Ribeiro, morador do distrito de Castelo de Sonhos, publicou a denúncia nesta quarta-feira, 1 de março de 2023 em sua página no Facebook. (Foto: Imagem ilustrativa)

Trés qualidades de carne, pão e cebola está identificada na Nota Fiscal, emitida por um supermercado do distrito de Castelo de Sonhos.

Altamira, PA, Quase 33 mil em carne para Castelo e Cachoeira em dezembro. Mas quem comeu essa carne? Os alunos de férias.

O Jornal Folha do Progresso, procurou o portal da Transparecia da Prefeitura de Altamira, e confirmou o lançamento da NF Nº 8364, emitida pelo Supermercado Castanha daquele distrito e paga pela Secretaria de Educação.

A publicação repercutiu como bomba, e chocou a população, pelos valores e produtos citados na NF. Ainda conforme a publicação, mês de dezembro e janeiro de 2023, tinha recesso escolar na rede municipal de Altamira.

No distrito tem três escolas municipais; Leo Heck, João Paulo, Inovação e uma creche,

Morador ficou supresso com o valor da nota e preços divulgados pela prefeitura.

Carne de Músculo e Moída foram os produtos destacados pelo morador.

Um morador do distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira (distante 154 km de Novo Progresso), publicou uma Nota Fiscal emitida no dia 11 de janeiro de 2023, pelo Supermercado Castanha, para a secretaria de educação, no valor de R$ 32.713,25 (trinta e dois mil setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos), com os preços dos produtos comprados pela prefeitura para serem utilizados na merenda de escolas municipais. A suspeita de desvio da merenda escolar no distrito.

Chama atenção a quantidade e os valores a exemplo; 160 kg de músculos, pelo preço de R$ 33.99 o kg no total de R$ 5.438,40. Outro valor a carne moída 476 kg com o valor R$ 30.29 o kg no montante de R$ 14.41804. A carne de paleta custou R$ 23.60 o kg.

A nota ainda traz compra de 71 kg de cebola a R$ 5.97 no total de 1.20,87 e a quantidade de 526 kg de pão Hot Dog pelo valor de R$ 12.99 no total de R$ 6.832,74. Conforme a denúncia, os produtos foram adquiridos no mês de dezembro de 2022.

Veja valores e produtos

Repercussão

Em comentários na página do autor da denúncia, a população pede que os vereadores de Castelo de Sonhos (Altamira) tomem uma atitude em relação ao assunto. “Até quando isso vai continuar? Até quando a omissão estará na nossa conta? Os nossos vereadores não estão vendo o caos em que se encontra a nossa cidade? Eles têm que tomar uma providência”, reclamam.

Em resposta ao morador, o Vereador Roni Heck (MDB) se pronunciou sobre o caso e postou nota no Facebook “Depois da repercussão sobre a merenda escolar no distrito de Castelo de Sonhos, protocolei ofício hoje, á responsável pela educação no distrito, solicitando informações a respeito de todo o processo de compra, armazenamento, distribuição e cardápio. Sigamos firmes!

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a vice-prefeitura de Castelo de Sonhos, mas até o fechamento desta matéria não obteve respostas, aguardando o posicionamento da Secretaria de Educação de Altamira.

Veja a Nota Fiscal

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/03/2023/11:39:00

