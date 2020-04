Bolsonaro deve demitir Mandetta em meio à crise do coronavírus

(Foto:Reprodução) – O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir, ainda nesta segunda-feira (6), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A decisão foi tomada em meio à crise do novo coronavírus que tem se alastrado por todo o país.

O ato oficial de exoneração está sendo preparado na tarde de hoje no Palácio do Planalto. Ao que tudo indica, o documento será publicado em edição extra do Diário Oficial da União, após uma reunião marcada com todos os ministros às 17h desta segunda-feira.

O nome cotado para substituir Mandetta é Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. Ele participou de um almoco com Bolsonaro e outros quatro ministros nesta segunda.

Mandetta diz que não vai pedir demissão e não vai seguir Bolsonaro

Bolsonaro e Mandetta discutem pelo telefone e ministro dispara: ‘o senhor que me demita’

A decisão foi tomada após uma série de críticas do presidente à atuação do ministro no enfrentamento ao coronavírus. Na última quinta-feira (2), Mandetta foi acusado por Bolsonaro de falta de humildade. Na ocasião, ele contrariou o presidente ao defender o isolamento e distanciamento social como forma de evitar a disseminação da Covid-19.

Sem citar nomes e já deixando suspeitas da decisão que tomaria hoje, Bolsonaro declarou, no último domingo (5), que “algumas pessoas” do seu governo ‘de repente viraram estrelas e falam pelos cotovelos”. Ele ainda disse que não teria medo nem “pavor” de usar a caneta contra essas pessoas.

Com informações do O Globo

