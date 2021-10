Bolsonaro esquece de ao vivo e “ensina” como receber propina

Presidente concedia entrevista a uma emissora de rádio nesta quinta-feira (27) | Reprodução/Twitter

Comentário foi feito durante conversa informal enquanto aguardava o fim do intervalo comercial da emissora

Não bastou ter abandonado uma entrevista após um bate-boca ao vivo motivado por uma pergunta de um dos participantes, agora o presidente Jair Bolsonaro precisa lidar com o próprio “deslize” cometido no intervalo de uma outra entrevista a uma rádio com transmissão simultânea pela internet.

Enquanto aguardava o fim do intervalo comercial da emissora, Bolsonaro pensou que estava “em off” e esqueceu por completo da transmissão online que seguiam no ar. Nesse momento, em um vídeo de 28 segundos de duração, o chefe do poder executivo dá início a uma conversa informal sobre pedágios e deixa escapar como recebe propina sem ninguém saber.

“O pedágio de moto no Paraná é R$ 9. Agora, o que eu apanho por causa disso… Pra mim é fácil… ‘Manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo! Pronto, resolveu! Chega o sapato número 43 cheio de notinha de R$ 100 verdinha dentro”, falou Bolsonaro, sem rodeios ou meias palavras.

