Bolsonaro faz apelo contra greve dos caminhoneiros e estuda reduzir impostos

O presidente Jair Bolsonaro fala com jornalistas depois de se reunir com o ministro Paulo Guedes e o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci (Foto:© Murilo Fagundes/Poder360)

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta 4ª feira (27.jan.2021) que tratou com o ministro Paulo Guedes (Economia) sobre a redução do PIS/Cofins que incide sobre o óleo diesel. A medida, se efetivada, é vista como um aceno a caminhoneiros que ameaçam fazer greve e reclamam do aumento no preço do combustível. O chefe do Executivo, no entanto, não definiu um prazo para que haja resposta definitiva.

“Não interfiro na Petrobras, quero deixar bem claro. Ela continua com sua política de preço. Atualmente, R$ 0,33 do litro do diesel vai para PIS/Cofins. Isso que estamos buscando diminuir. Mas, a cada R$ 0,01, são R$ 800 milhões que temos que arranjar em outro lugar. Não dá para dizer [quando será decidido]”, disse a jornalistas no Ministério da Economia.

Bolsonaro fez um apelo para que os caminhoneiros não façam greve. Assista (6min38s):

“Reconhecemos o valor dos caminhoneiros para a economia do Brasil. Apelamos para eles que não façam greve, todos vamos perder, sem exceção”, declarou. Completou dizendo que “a solução não é fácil” e que o governo está “buscando uma maneira de não ter mais esse reajuste”.

Bolsonaro afirmou que está “pronto para zerar” os encargos federais. “A gente vai para o sacrifício”, disse. “Mas gostaria que o ICMS acompanhasse também essa diminuição”, emendou.

A alta do diesel foi o que desencadeou a paralisação de caminhoneiros em 2018, ainda no governo de Michel Temer (MDB). A greve durou 10 dias. Interrompeu o fornecimento de combustíveis, a distribuição de alimentos e insumos médicos. Houve prejuízos na casa de R$ 15 bilhões em diversos setores econômicos.

Por causa da pandemia, o preço do óleo diesel no varejo teve queda de 3,30% em 2020, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para 2021, os preços dos combustíveis no Brasil sofrem pressão para cima, com expectativa de recuperação da cotação internacional do petróleo.

