Edital Agência Nacional de Mineração sai com 40 vagas e salário de R$ 8,3 mil

(Foto<Reprodução) – Nesta quarta-feira, 27, foi publicado o edital da Agência Nacional de Mineração (ANM). A oferta é de 40 vagas temporárias para o cargo de técnico em segurança de barragens de mineração, a exigência é nível superior. O salário é de R$ 8,3 mil para jornada de 35 horas por semana.

O diploma deve ser na área de Geologia ou em Engenharia Geológica, de Minas, Florestal ou Ambiental. Além disso, para concorrer é necessário ter experiência profissional superior a cinco anos, na área de formação, ou título de mestrado ou doutorado.

O prazo de duração dos contratos será de quatro anos, podendo ser prorrogado por mais um ano. A banca organizadora da seleção é o Cebraspe. Confira abaixo a distribuição de vagas de acordo com a localidade:

Belo Horizonte (MG)

ampla concorrência – 13 vagas

candidatos com deficiência – 1 vaga

candidatos negros – 4 vagas

Belém (PA)

ampla concorrência – 5 vagas

candidatos com deficiência – 1 vaga

candidatos negros – 2 vagas

Cuiabá (MT)

ampla concorrência – 2 vagas

candidatos com deficiência – 0 vagas

candidatos negros – 0 vagas

São Paulo (SP)

ampla concorrência – 2 vagas

candidatos com deficiência – 0 vagas

candidatos negros – 0 vagas

Distrito Federal (DF)

ampla concorrência – 7 vagas

candidatos com deficiência – 1 vagas

candidatos negros – 2 vagas

Inscrições para o edital ANM 2021

Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 1° de fevereiro, por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. O cadastro ficará aberto das 18h do dia 12 do mesmo mês. Taxa de inscrição no valor de R$ 102 será cobrada e deve ser paga até 4 de março.

O pedido de isenção está aberto para os inscritos no programa Cadastro Único e doadores de medula óssea também pelo site da banca.

Provas do edital ANM

A seleção de candidatos irá acontecer por meio de três etapas:

*Prova objetiva – marcada para 21 de março no turno da tarde

*Prova discursiva – marcada para 21 de março no turno da tarde

*Prova de títulos

A prova objetiva será composta por 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos e 60 de Conhecimentos Específicos. Para mais informações acesse o Edital processo seletivo ANM 2021 publicado no Diário Oficial da União.

Por:Concursos Brasil /Amanda França

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...