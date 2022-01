Bolsonaro recebe alta após internação por obstrução intestinal

(Foto:Divulgação reprodução) -O presidente Jair Bolsonaro publicou na manhã desta quarta-feira, 5, no Twitter uma foto ao lado da equipe médica que o acompanha no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e disse que recebeu alta. O chefe do Executivo está internado desde segunda-feira, 3, devido a um quadro de obstrução intestinal, que se desfez. (A informação é da Agência Estado)

“Alta agora. Obrigado a todos. Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE”, escreveu Bolsonaro na rede social. Não houve, até agora, confirmação oficial do hospital e nem da Planalto. Na foto, Bolsonaro aparece com uma camisa do Juventus, time de futebol da capital paulista. Também aparece na imagem o médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo. O profissional acompanha o estado de saúde do presidente desde que ele sofreu a facada em 2018, durante a campanha eleitoral daquele ano.

Ontem, um boletim divulgado pelo hospital informou que Bolsonaro havia tido a sonda nasogástrica retirada e mostrava sinais de recuperação. Macedo, que estava de férias no exterior, chegou ontem a São Paulo e, após realizar uma avaliação clínica “criteriosa” em Bolsonaro, descartou a necessidade de cirurgia.

Bolsonaro havia dado entrada no Vila Nova Star pela última vez em julho de 2021, quando também sentiu dores abdominais e ficou quatro dias no hospital. Na ocasião, também não precisou ser operado. O presidente já realizou seis cirurgias em decorrência do atentado a faca sofrido em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais

