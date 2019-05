Bolsonaro se diz contra posições mais radicais em manifestações que o apoiam

‘Quem defende o fechamento do STF e do Congresso Nacional está na manifestação errada’, disse-(Foto:REUTERS / Ueslei Marcelino

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, em café da manhã com jornalistas, que não participará das manifestações a favor do seu mandato neste domingo, 26. Segundo a Band News, o presidente se posicionou também contra posicionamentos mais radicais. “Quem defende o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional está na manifestação errada”, disse ele nesta quinta-feira, 23, segundo a rádio. O presidente falou ainda que “essa pauta está mais para Maduro”, numa referência ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Bolsonaro e alguns ministros passaram cerca de um hora, na manhã desta quinta-feira, reunidos com jornalistas convidados de portais, rádio e televisão. Depois, o presidente teve uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da FCA Fiat, Michael Manley Chrysler Automobiles.

Bolsonaro embarcou no final da manhã para a cidade de Capanema (PR), onde participará da cerimônia de inauguração da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, às 14h30. Ele retorna a Brasília no final da tarde.

Fonte:Agência Estado

