Bombeiros do Pará entregam presentes de cartinhas adotadas nos Correios

Foto: Reprodução | As crianças que estiveram no quartel vibraram quando o Papai Noel chegou em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros com os mascotes dos Correios.

Militares do Corpo de Bombeiros do Pará entregaram, ontem (12), os 450 presentes arrecadados para Campanha Papai Noel dos Correios 2024, que disponibiliza cartas escritas por meninos e meninas com pedidos de Natal. Mais de 50 crianças receberam alguns presentes no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (QCG/CBMPA), localizado na avenida Júlio César, em Belém. Os outros serão entregues posteriormente pelos Correios.

As crianças que estiveram no quartel vibraram quando o Papai Noel chegou em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros com os mascotes dos Correios. Participaram do momento natalino alunos do Centro de Referência em Educação Infantil (CREI) Essência Anani, escola localizada no Distrito Industrial, em Ananindeua. Muitos vivem em situação de vulnerabilidade social, por isso, o momento foi tão significativo para meninos e meninas e os professores da instituição.

“Estou muito feliz em participar desse evento com os Bombeiros e os Correios. As crianças estavam eufóricas, muito felizes. Agradeço a todos pela parceria e colaboração. São crianças muto carentes, que estão com a gente desde o berçário. São famílias que precisam desse apoio. A escola está no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua”, afirmou a diretora do CREI Essência Anani, Sara Almeida.

A pequena Melina dos Santos, de 6 anos, estuda no CREI Essência Anani e estava muito feliz com o presente que ganhou. “Quando chegar em casa eu vou brincar com a minha boneca”, declarou com o sorriso no rosto.

Além de crianças de Ananindeua, outras de Belém também receberam o que foi pedido na carta enviada aos Correios. Foi o caso de Jhemily Marcela Hayden, de 9 anos. Ela estuda na Escola Municipal Amância Pantoja e o presente foi algo que precisava para enxergar melhor. “A diretora pediu para gente escrever o que queria de Natal. Eu pedi logo o óculos, porque estava precisando”, afirmou.

A menina estava acompanhada da avó, Maria Helena de Azevedo, que ficou surpresa e feliz ao ver o que a neta pediu na carta para o Papai Noel. “Eu não sabia que ela tinha pedido o óculos. Sabia que tinha pedido alguma coisa, mas não isso. Nós íamos comprar agora em janeiro. A diretora pediu para que as crianças mandassem a cartinha para os Correios e a dela foi selecionada aqui no Corpo de Bombeiros. É a primeira vez que ela participa e estou feliz”, afirmou.

Parceria e Solidariedade – O Corpo de Bombeiros do Pará participa da Campanha dos Correios por meio da adoção de cartas feita por militares, voluntários e demais colaboradores. A entrega de presentes é tradicional na corporação e vem crescendo no número de doações a cada ano.

“Nós temos uma tradição de todo mês de dezembro, em parceria com os Correios, fazer essa entrega de presentes. É uma forma de retribuir para a sociedade, através dessas crianças, sejam carentes ou não. É algo muito prazeroso e tentamos manter ao longo dos anos. Começou de forma incipiente, mas no decorrer dos anos conseguiu alcançar uma magnitude que hoje nós conseguimos entregar mais de 400 presentes. Então, a adesão dos nossos bombeiros é muito grande porque a gente vê nos olhos das crianças a satisfação ao ganhar um presente”, afirma o coronel Eduardo Celso, que representou o Comandante Geral do CBMPA, Coronel Jayme Benjó.

Segundo o superintendente dos Correios, Marcelo Gomes Pinheiro, o Corpo de Bombeiros é um dos maiores parceiros da campanha realizada há 35 anos.

“A Campanha do Papai Noel dos Correios está fazendo 35 anos em 2024. E o Corpo de Bombeiros tem sido um dos maiores parceiros nossos. Todos os anos a gente faz essa entrega grandiosa. Hoje, são 450 presentes que estão sendo entregues para as crianças. Então, se nós temos uma madrinha da campanha, que hoje é a nossa presidente do Tribunal de Justiça do Pará, a Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, nós também temos um padrinho, que é o comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Jayme Benjó. A gente faz essa festa aqui, para realmente fazer o Natal das crianças mais felizes. Essa é a grande intenção. A gente vê a criança recebendo o presente com brilho nos olhos. Isso não tem preço. Essa é a grande finalidade da campanha”, comenta.

A parceria com o Corpo de Bombeiros ainda ajuda os Correios a conseguir uma visibilidade para que metas de entregar presentes para as crianças sejam batidas. Segundo Marcelo Gomes Pinheiro, ainda faltam ser adotadas 2 mil cartinhas.

“A parceria nos ajudar a bater metas. Foram 7.400 cartinhas ano passado. Neste ano, já temos 7.600, sendo que mais de 5 mil foram adotadas, mas ainda restam 2 mil. Ainda há tempo para adotar. A pessoa pode adotar cartinha até terça-feira (17)”, explica o superintendente, que ainda aproveitou para contar outra parceria que tem com o Corpo de Bombeiros, que vai ser realizada no fim de semana.

“Dia 14 e 15 de dezembro, nós vamos ter uma carreata da luz dos Correios. Os veículos dos Correios vão sair pelas ruas todos iluminados, com Papai Noel, inclusive com apoio do Corpo de Bombeiros e viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos fazer uma grande carreata. Dia 14, vai ser em Ananindeua e Marituba, à noite, começa 18h. E no domingo será em Belém. Vai ser momento de interagir com as crianças e agradecer pelo apoio a campanha nesses 35 anos”, conta.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2024/09:41:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...