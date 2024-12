Globo e SBT realizam transmissão conjunta para homenagear Silvio Santos

Foto: Reprodução | Luciano Huck irá interagir com Patrícia Abravanel no domingo (15); legado do comunicador será recordado com imagens de arquivo e depoimentos de artistas.

Patrícia Abravanel, filha do apresentador e empresário Silvio Santos (1930–2024), participará do Melhores do Ano, edição especial do Domingão com Huck, no domingo (15). O momento será uma homenagem a seu pai, em uma ação inédita de transmissão simultânea entre a Globo e o SBT.

Nos Estúdios Globo, no Rio, Huck conversará, ao vivo, com Patrícia Abravanel, que estará no auditório do SBT, em São Paulo.

Luciano Huck apresentará um vídeo com depoimentos e momentos marcantes da trajetória de Silvio Santos. Patrícia fará um discurso em nome da família Abravanel. A transmissão simultânea está prevista para durar cerca de 15 minutos, entre 19h45 e 20h.

Conforme Quem apurou, a ideia para a homenagem partiu de Huck. O apresentador foi quem buscou a família Abravanel e propôs a integração. A escolha de Patrícia Abravanel como representante da família de Silvio Santos se deu de maneira natural, uma vez que a apresentadora assumiu o comando da clássica atração dominical do pai.

Esta não é a primeira vez que SBT e TV Globo dividem a tela. Em 2003, Faustão e Gugu Liberato (1959–2019) participaram de um anúncio publicitário com interação entre o Domingo Legal e o Domingão do Faustão.

Legado respeitado

A Família Abravanel recebeu a iniciativa de Huck como um gesto afetuoso. As filhas de Silvio reconhecem que o apresentador doDomingão se mostrou respeitoso e exaltou o legado do apresentador em vida, assim como nas homenagens feitas após a morte dele em agosto de 2024. Com isso, toparam participar da integração de emissoras no horário nobre da programação dominical, dia da semana consagrado por Silvio Santos.

Entre maio de 1965 e julho de 1976, ele apresentou seu programa dominical na TV Globo. Em 1971, chegou a gravar a clássica vinheta de fim de ano da emissora e dividiu o cenário com nomes como Chacrinha, Tarcísio Meira, Chico Anysio, Cid Moreira, Gloria Menezes e Francisco Cuoco.

Mudanças no SBT em memória de Silvio Santos

A homenagem acontece poucos meses após a morte de Silvio Santos, ocorrido em 17 de agosto devido a uma broncopneumonia. Na última segunda-feira (9), o SBT iniciou uma reestruturação em sua grade de programação,com a reestreia de seriados como Chaves e Chapolin e a estreia de José Luiz Datena no comando do noticiário Tá na Hora.

As alterações coincidem com a semana em que Silvio Santos completaria 94 anos. Em nota oficial, a direção do SBT destacou:

“Essa semana nosso fundador completaria 94 anos. Durante a vida, Silvio Santos foi reconhecido por muitas coisas e uma delas eram as mudanças na programação. Em homenagem a ele, na semana que seria o aniversário dele, decidimos mudar nossa programação para essa temporada de verão já com muitas novidades.”

Série documental

No último dia 12 de dezembro, data de nascimento de Silvio Santos, foi disponibilizada a versão completa da série documental Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro. A direção do SBT, atualmente sob o comando de Daniela Abravanel Beyruti, reforçou o compromisso da emissora com o legado do apresentador:

“Seguindo e honrando os passos dele, nossa missão é ter uma programação que agrade o público brasileiro com conteúdo que leve o jeito SBT de ser para a casa das pessoas. Nosso principal objetivo é agradar com nosso conteúdo e ter você com a gente todos os dias.”

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2024/09:45:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...