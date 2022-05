BR-316 interditada: desvios somam 153 quilômetros. Confira!

Trecho da BR-316 continua interditado. | Foto:Reprodução

A rodovia federal ficou totalmente interditada nos trechos do KM164 e KM169, por causa dos problemas provocados pelas fortes chuvas do fim de semana

As fortes chuvas no nordeste paraense continuam provocando transtornos a quem mora na região e também precisa se deslocar pelas estradas que interligam os municípios do Pará com outros Estados. O Governo do Pará já decretou situação de emergência e está com uma série de ações e medidas para ajudar as comunidades e minimizar os impactos dos alagamentos e cheias dos rios. (As informações são de d’Almeida).

Um dos pontos críticos está localizado na rodovia BR-316, em Santa Luzia do Pará, onde a pista cedeu em dois trechos: no KM164 e KM 169, obstruindo totalmente o tráfego de veículos. Por se tratar de uma rodovia federal, a responsabilidade de manutenção e obras compete ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

No final da manhã desta terça-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal divulgou a rota de desvio sugerida pelo Dnit para os motoristas que precisam seguir pela rodovia. Estas rotas alternativas aumentam a viagem em 153 quilômetros. Confira:

– Para quem viaja de Belém para Capanema:

O motorista deve seguir pela BR-316 até o KM 102 (trevo de Santa Maria do Pará). Depois, deve pegar a BR-010 até o KM 307 e na sequência pegar a PA-253 até Capitão Poço, onde irá acessar a PA-124 até Ourém. De Ourém, o motorista deve seguir pela PA-251 até a BR-316, na altura do KM 172.

– Para quem viaja de Capanema para Belém:

O motorista que segue pela BR-316 e na altura do Km 172 deverá pegar a PA-251 até o município de Ourém. Em Ourém, o motorista seguirá pela PA-124 até Capitão Poço e de lá deve seguir pela PA-253 até a BR-010, onde sairá na altura do KM 307. A partir disso ,segue no sentido Santa Maria do Pará até chegar ao KM102, da BR-316.

Trabalho emergencial inicia com desbloqueio em estradas

De acordo com a PRF, as obras de restruturação da via no KM 264 da BR-316 já começaram e o Dnit deve concluir os trabalhos em três dias.

Já no KM169, a situação é mais complexa. As obras ainda nem começaram e as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes estão fazendo estudos hidrológicos, isto porque o volume de água ainda é grande no local. O problema de interdição na BR-316 também aconteceu no KM 98, no final de semana passado.

25/05/2022

