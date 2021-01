História de idoso de Cametá que vive em barracão cheio de ratos no Pará gera comoção nas redes sociais

Moradores do bairro Matinha dizem que idoso vive sem moradia adequada há anos. — Foto: Reprodução / Facebook

Segundo moradores do bairro da Matinha, em Cametá, o idoso está há anos sem moradia adequada.

Imagens que mostram o idoso Gerson Ribeiro Furtado, de 73 anos, vivendo em situação de rua chamou atenção nas redes sociais desde o último sábado (23).

Nas imagens, Gerson Furtado aparece em um barraco e dividindo comida com ratos no bairro da Matinha, em Cametá, a 235 km de Belém.

Moradores do bairro dizem que o idoso está há muitos anos sem moradia, além de estar fraco e com problemas na visão.

O G1 solicitou nota da Prefeitura de Cametá, que é responsável pelo acolhimento de pessoas em situação de rua, mas ainda não havia obtido resposta até a publicação desta reportagem.

Pelas redes sociais, a Secretaria de Assistência Social do município publicou uma nota informando que “o caso já está recebendo a devida atenção”.

“A secretaria informa à população em geral que o processo do senhor Gerson já estava em andamento, porém encontrava-se parado, no entanto, foi solicitado o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para ele, mas infelizmente o mesmo se encontra com o CPF bloqueado pela Receita Federal. Caso este que já foi encaminhado para o conhecimento do Ministério Público”, anunciou.

A nota diz ainda que “equipe do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) está tomando todas as medidas possíveis e cabíveis para resolver a situação do mesmo”.

