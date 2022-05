INSS paga a segunda parcela do 13º salário a partir desta quarta

(Foto:Reprodução) – O calendário de pagamento a aposentados e pensionistas segue até o dia 7 de junho

Começa nesta quarta-feira (25) o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os primeiros a receber os valores são aqueles que ganham um salário mínimo (R$ 1.212). Os que têm vencimentos superiores a isso receberão no período de 1 a 7 de junho.

Ao todo, mais de 36 milhões de pessoas receberão a segunda parte do 13ª, que será depositada junto com o pagamento regular de maio.(As informações são da Agência Brasil).

A consulta aos valores a receber podem ser feitas por meio do aplicativo Meu INSS (para dispositivos eletrônicos com tablets ou celulares), no portal gov.br/meuinss ou ainda pela central de atendimento do INSS, pelo número 135. Quem optar por essa última alternativa deve informar o número do CPF e outras informações cadastrais. O atendimento por telefone está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Ao todo, com a primeira e segunda parcelas pagas – a primeira parcela foi paga em abril – serão injetados cerca de R$ 56,7 bilhões na economia. Este é o terceiro ano consecutivo que os pagamentos do décimo terceiro salário do INSS ocorrem entre abril, maio e junho. O adiantamento foi possível após edição de portaria do INSS, ainda em março. Vale destacar que beneficiários da Prestação Continuada (BPC) não têem direito ao décimo terceiro.

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022/

