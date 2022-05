VÍDEO: barra de proteção de brinquedo despenca em parque de diversões no Sideral

O estrutura caiu e quase atingiu pessoas que estavam no chão

Na noite desta segunda-feira, 06, um incidente aterrorizou pessoas que estavam em um parque de diversões no conjunto Jardim Sideral, bairro do Coqueiro, em Belém. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a barra de proteção de um dos brinquedos despenca quando pelo menos cinco ocupantes estão de cabeça para baixo. A estrutura caiu e quase atingiu pessoas que estavam no chão, assistindo ao acidente com muita apreensão. (As informações são do O Liberal)

Nas imagens, é possível que, entre as pessoas que correram, está uma mulher com um bebê no colo, que fugiu da estrutura de metal que despencou do brinquedo “Kamikaze”. A atração é encontrada com frequência em parques de diversões, e funciona como um pêndulo que desenvolve velocidade para uma volta de 360° com pessoas sentadas nas “barcas”. O Centro Integrado de Operações (CIOp) confirmou que atendeu ao chamado e enviou uma viatura da Polícia Militar para a Praça das Mangueiras, que fica na avenida São Pedro, ainda na noite de segunda-feira.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que também foi acionado para atender a ocorrência no parque de diversões montado na praça em frente ao conjunto Ariri Bolonha e confirmou que não há registro de vítimas.

“A área do brinquedo foi isolada. Na manhã desta terça-feira (7), uma equipe do Centro de Atividades Técnicas (CAT) da Corporação realizou vistoria técnica no parque, notificando o responsável a buscar a regularização do empreendimento junto ao CBMPA, bem como recomendando o não funcionamento do mesmo até sua regularização”, disse o comunicado.

Ainda pela manhã do dia seguinte, funcionários do parque estavam no local. Rubens Pinheiro, que se identificou como responsável pela atração, disse que o caso ocorreu por falha humana. “Infelizmente, o rapaz pensou que tinha travado, mas não travou. Simplesmente abriu. Foi na primeira volta do brinquedo, ainda ia começar. O brinquedo parou na hora. Os bombeiros já vieram aqui e vistoriaram”, disse o funcionário.

Jornal Folha do Progresso em 25/05/2022

