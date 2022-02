Brasil chega à marca de 70% da população vacinada com duas doses contra a covid

(Foto:© Getty Images) – Ao todo, 150.416.056 pessoas receberam a segunda do imunizante, o equivalente a 70,02%

O número de pessoas vacinadas com duas doses da vacina contra a covid-19 no Brasil superou a marca de 70% da população nesta quarta-feira, 2. Ao todo, 150.416.056 pessoas receberam a segunda do imunizante, o equivalente a 70,02%. Nas últimas 24 horas, a segunda dose foi aplicada em 787.869 pessoas, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. (As informações são do Estadao Conteudo)

O número de pessoas que tomou ao menos uma dose da vacina chegou a 165.789.371, o equivalente a 77,17% da população total. Nas últimas 24 horas, 491.995 pessoas receberam a primeira dose da vacina. No mesmo período, 2.291.006 doses de reforço foram aplicadas.

Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço, o Brasil administrou 3.571.053 doses nesta quarta-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 2.188.009 doses, o equivalente a 10,67% deste público.

Em termos proporcionais, o Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 84,41% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Roraima, onde 56,62% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (40 milhões), seguido por Minas Gerais (16,7 milhões) e Rio de Janeiro (13,2 milhões).

