Brasil empata com o Uruguai e toma vaia da torcida

(| Foto: Reprodução / X Conmebol) -Seleção não joga bem, empata contra o Uruguai e cai para 5º lugar nas Eliminatórias

Brasil despenca nas Eliminatórias e o ano foi jogado no lixo de novo.

Na terra de todos os santos, a Seleção Brasileira mostra que precisa da proteção de todos eles para mostrar um bom futebol e convencer a sua torcida.

Com um futebol abaixo do esperado, o Brasil voltou a decepcionar a acabou empatando em 1 a 1 diante do Uruguai na noite desta terça-feira (19) em Salvador (BA), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Depois de tentar sem sucesso furar a forte marcação celeste, o time visitante acabou chegando ao gol da vitória aos nove minutos do segundo tempo: Valverde, em belo chute de fora da área colocou no canto do goleiro Ederson para calar a Arena Fonte Nova.

De tanto insistir, o Brasil chegou ao empate da mesma moeda: em chute de fora da área, Gerson pegou de primeira para colocar a bola no canto e empatou o jogo.

O resultado deixa o Uruguai na vice-liderança das Eliminatórias, com 20 pontos, enquanto que o Brasil é apenas o 5º, com 18. O ano terminou para a Seleção de forma melancólica, após a eliminação na Copa América para o mesmo Uruguai, em junho.

Agora, a Seleção Brasileira só volta a jogar pelas Eliminatórias no mês de março de 2025: recebe a Colômbia e depois enfrenta a Argentina, na casa dos Hermanos.

