Resgates são interrompidos em Porto Alegre devido as chuvas

Resgates tiveram que ser interrompidos por conta da chuva | Foto: Giulian Serafim / PMPA

Porto Alegre interrompe resgates devido a chuvas e ventos fortes. Defesa Civil confirma 100 mortes e 128 desaparecidos no RS.

Os resgates em Porto Alegre precisaram ser interrompidos devido a fortes chuvas e ventos que atingem a capital gaúcha nesta quarta-feira (8). Há riscos de descargas elétricas na região, o que coloca em risco o trabalho de bombeiros, policiais e voluntários que atuam na região que está alagada pelas águas do Rio Guaíba na cidade.

De acordo com a prefeitura, a previsão é de chuva de até 15 mm nas próximas horas. Os ventos podem passar dos 80 km/h. Há chances, também, de granizo.

Segundo a última atualização da Defesa Civil, 100 óbitos foram confirmados e 128 pessoas estão desaparecidas em todo o Rio Grande do Sul. No total, são 372 feridos.

ENCHENTES NO RS

As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o início da semana passada já afetaram 1,4 milhão de gaúchos.

A Defesa Civil anunciou que já há 417 municípios atingidos, onde mais de 163 mil pessoas estão desalojadas e 66 mil encontram-se em abrigos públicos.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/19:25:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...